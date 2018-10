Verso Polonia-Italia, Mancini: "Faremo bene ma nessun dramma se perdiamo"

13/10/2018

"E' una cosa che può accadere alla Germania, la Croazia e l'Inghilterra, la Nations League è stata fatta questa per dare più importanza alla amichevoli e al ranking - ha proseguito Mancini - Non vedo nessun dramma in questo, è una partita di calcio che cercheremo di vincere ma non cambia assolutamente niente. Quando abbiamo iniziato il nostro obiettivo era quello di ricostruire e fare una bella figura in Nations League ma non c'è un altro obiettivo. Il resto si traccia più avanti. Ci vuole un po' di tempo, non è semplice, nel momento in cui riusciremo a trovare il gruppo non avremo molti problemi a mettere la squadra per gli Europei".



Il ct azzurro parla poi delle due sfide di Nations League già giocate: "La Polonia contro di noi ha avuto poche occasioni limpide. Non meritava di più, credo che il pareggio sia stato giusto. Il Portogallo invece ha meritato di vincere, ha delle certezze e qualcosa in più". Sulla formazione di domani: "Per vincere serve un centravanti che fa gol, poi servono delle soluzioni e vanno cercate. Siamo andati molto bene per 60 minuti contro l'Ucraina, poi abbiamo cambiato. Dobbiamo cercare di continuare sulla nostra strada. In cinque partite non si ricostruisce una nazionale".