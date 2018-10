Polonia-Portogallo, l'Italia davanti alla tv a sperare nel pareggio

10/10/2018

Con i campionati fermi per la sosta torna in campo lo spettacolo della Uefa Nations League, la nuova competizione per nazionali che mette in palio quattro posti per i prossimi Europei. Tra l'11 e il 16 ottobre le reti Mediaset trasmetteranno in esclusiva quattro grandi partite, a partire, giovedì sera, dalla sfida che ci tocca più da vicino, quella tra Polonia e Portogallo del Gruppo 3, dove i lusitani comandano con 3 punti davanti a Polonia e Italia ferme a 1.