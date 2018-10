Nations League, quattro grandi sfide in diretta esclusiva su Mediaset

09/10/2018

I campionati vanno in pausa e torna lo spettacolo della Uefa Nations League, la competizione che ha sostituito le amichevoli per nazionali con un vero e proprio torneo che consentirà ad altre quatto squadre di qualificarsi per gli Europei. Su Mediaset in onda tra l'11 e il 16 ottobre quattro grandi sfide: si parte da Polonia-Portogallo (da cui dipenderà gran parte del destino dell'Italia nel girone A3) per arrivare a Francia-Germania.