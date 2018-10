Nations League: rabbia Portogallo per il gol della Polonia

11/10/2018

Nella vittoria del Portogallo in Polonia nella terza giornata di Nations League c'è stato spazio anche per qualche protesta dei lusitani per un gol subito, quello di Blaszczykowski per il definitivo 2-3, considerato irregolare. Prima del cross vincente di Grosicki per l'ex viola, infatti, il pallone ha varcato completamente la linea laterale. Il guardalinee non lo ha ravvisato, Mario Rui invece si è fermato convinto della chiamata dell'assistente.