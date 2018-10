Disastro Germania, Loew: "Mi prendo le responsabilità"

13/10/2018

La disfatta in terra olandese rischia di costare caro al ct della Germania Joachim Loew: "Dopo il primo gol subito abbiamo perso certezze - ha commentato a fine partita -. Quando si gioca in questo modo tutti devono prendersi le proprie responsabilità, io per primo. Avessimo perso 1-0 il risultato poteva starci, ma i due gol finali hanno peggiorato il tutto". Raggiante Koeman: "Sono felice, meritavamo questa vittoria. Tutta l'Olanda la meritava".

Dalla sfida in casa della Francia passa il futuro della Germania in Nations League, oggi a forte rischio retrocessione: "Naturalmente non è una condizione auspicabile - ha commentato Loew -, ma ora dobbiamo dimostrare carattere dopo questa brutta sconfitta. Nei prossimi giorni prepareremo al meglio la sfida con la Francia".



In una situazione migliore Koeman: "Non poteva andare meglio di così. La cosa migliore è che alla fine abbiamo vinto 3-0. Non abbiamo iniziato bene lasciando Werner libero di colpire. Ma siamo cresciuti nella partite a siamo passati in vantaggio con un bel corner - riporta Telegraaf -. I centrocampisti si sono dati da fare, ma se c’è una cosa che non dovresti fare contro la Germania è allargarti in campo. Alla fine abbiamo tenuto sotto controllo il match difendendoci bene".