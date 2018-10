Nations League: Spagna, primo match point contro l'Inghilterra

15/10/2018

Primo match point per la Spagna. Stasera a Siviglia contro l'Inghilterra (diretta Tv su Italia 1 alle 20.40 e in streaming su Sportmediaset.it) la Nazionale di Luis Enrique ha la possibilità di conquistare la Final Four di Nations League con un turno di anticipo. Può anche bastare un punto dopo il successo di Wembley e la goleada contro la Croazia ma Lucho non ci sente: "La qualificazione matematica ce la dà solo la vittoria, non contemplo altri risultati".