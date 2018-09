Nations League, a Wembley Inghilterra-Spagna: in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito

08/09/2018

Una sfida che promette davvero spettacolo e che suscita grande curiosità per vedere come Luis Enrique voglia ridisegnare una Spagna uscita con le ossa rotte dalla spedizione iridata. I precedenti sono a favore delle Furie Rosse (tre vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite), anche se i Tre Leoni a Wembley non perdono addirittura da due anni e mezzo. l'ultimo confronto tra le due nazionali, datato novembre 2016, finì 2-2 con i gol di Lallana, Vardy, Iago Aspas ed Isco, quest'ultimo al 96'.

Per il ct inglese alla vigilia sembrano esserci pochi dubbi: il giovane Pickford guiderà tra i pali la consueta difesa a tre, le redini del centrocampo a cinque saranno nelle mani di uno tra Henderson e Dier e in attacco agirà la coppia formata da Kane e Sterling, che in Premier League hanno dimostrato di essere già in forma. L'ex tecnico del Barcellona, già criticato in patria per alcune convocazioni e che deve fare i conti con gli addii alla Nazionale di due giganti della Generacion Dorada come Iniesta e Piqué, dovrebbe rispondere con un 4-3-3: in difesa coppia centrale formata da Sergio Ramos e Inigo Martinez, ancora qualche dubbio per i ruoli di terzini, Busquets avrà in mano le chiavi del centrocampo, mentre davanti ci sarà spazio per il giovane tridente formato da Isco, Asensio e Rodrigo, quest'utlimo in ballottaggio con Morata. Il milanista Suso dovrebbe partire in panchina.

Le probabili formazioni