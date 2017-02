Valentino Rossi compie 38 anni: la Yamaha lo festeggia

16 febbraio 2017

Torta di compleanno... in pista per Valentino Rossi, impegnato nei test MotoGP a Phillip Island, in Australia, in vista del via del Mondiale, fissato nel weekend del 24-26 marzo in Qatar. La Yamaha ha voluto festeggiare il dottore: "Buon compleanno all'unico e solo @ValeYellow46".