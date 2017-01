Suzuki: ecco la nuova moto di Iannone

29 gennaio 2017

L'obiettivo di Iannone è quello di vincere: "Ovviamente lo spero. Qui c'è un bel clima, è una famiglia". Come compagno di box avrà Rins: "È un pilota molto veloce", il commento del numero 29.



Rins è debuttante in MotoGP: "Devo lavorare duro, già dai test di Sepang. Mi sento pronto. Dalla Moto2 c'è una differenza di potenza. Sono felice di essere qui e c'è feeling con tutti".



La carica è arrivata anche dal team manager Davide Brivio: "Siamo felici ed emozionati per questa nuova stagione. Abbiamo lavorato duro per questo nuovo e fantastico progetto. Siamo molto eccitati per l'inizio. Dobbiamo continuare così".



La coppia Vinales-Espargaro è il passato: "Contenti di avere un pilota come Iannone, mentre Rins è un rookie sul quale puntiamo. Abbiamo tutti grandi motivazioni per portare il team al top. Questo è un progetto iniziato due anni fa; un gruppo fantastico e motivato e con grandi motivazioni anche da parte di chi è arrivato da poco. C'è felicità nel fare questo lavoro".