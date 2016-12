Sector No Limits abbandona Lorenzo: venuti meno certi valori

5 novembre 2015

Con un comunicato, Sector No Limits, comunica che a fine stagione terminerà la collaborazione con Jorge Lorenzo a causa di quanto è accaduto in queste due settimane. Ecco il testo.

"Sector No Limits, primo brand italiano di orologi sportivi, da sempre espressione dei valori di sportività, sfida, sana competizione ed integrità, non si identifica con gli accadimenti verificatisi nelle ultime settimane nell'ambito del campionato mondiale MotoGP.

"Il brand, riconosciuto come sinonimo di performance indimenticabili, comunica che il rapporto di collaborazione con il pilota spagnolo Jorge Lorenzo, terminerà a conclusione della stagione in corso del Motomondiale.

"Lo spirito sportivo unito alla passione senza limiti, rappresentano il DNA e l’anima di Sector No Limits, rimanendo valori irrinunciabili ed imprescindibili".