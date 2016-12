MotoGp, Vinales alla Yamaha. Iannone firma con la Suzuki Dopo le voci, le ufficialità: si completa il giro di piloti

19 maggio 2016

Maverick Vinales alla Yamaha, Andrea Iannone alla Suzuki. Dopo le voci dei giorni scorsi, arrivano i comunicati ufficiali che completano così il valzer dei piloti MotoGp per la prossima stagione. Vinales lascia così la Suzuki per firmare per 2 stagioni con il team Movistar: sostituirà Lorenzo e sarà compagno di squadra di Rossi. Ufficiale anche il passaggio in Suzuki di Andrea Iannone, che lascerà la Ducati per far posto al campione del mondo in carica.

Mercato piloti chiuso. Il rinnovo di Pedrosa con la Honda ma soprattutto quello di Dovizioso con la Ducati sono state le premesse per gli ultimi due tasselli che dovevano incastrarsi, dopo l'addio di Lorenzo alla Yamaha e il suo passaggio in Ducati. Le voci, insistenti, hanno trovato le conferme ufficiali alla vigilia del weekend di gare al Mugello. Vinales lascerà la Suzuki per correre con la Yamaha, accanto a Valentino Rossi. E al posto dello spagnolo la Suzuki ha definito l'ingaggio di Andrea Iannone, il quale ha firmato per due stagioni.



"Siamo felici di aver ingaggiato Andrea - ha dichiarato Davide Brivio, team manager Suzuki -. È uno dei piloti migliori in MotoGp e inoltre è molto motivato e passionale, qualità che si sposano con la nostra filosofia. Il nostro progetto continua e stiamo lavorando per migliorare la moto per competere per le prime posizioni. Vogliamo un pilota che aiuti la Suzuki nella sua rincorsa verso il top della MotoGp. Andrea è veloce, ha fame di successo e il suo stile di guida si adatta alle caratteristiche della nostra moto".

IL COMUNICATO YAMAHA "È con grande piacere che Yamaha Motor Co., Ltd annuncia la firma di Maverick Viñales come guida per il team Movistar Yamaha MotoGP per il 2017 e il 2018. Viñales, attualmente quinto nella classifica di MotoGP, sarà partner del 9 volte Campione del Mondo Valentino Rossi, il cui rinnovo del contratto è stato già annunciato nel marzo di quest'anno. Maverick Viñales, nato a Figueres (Spagna) il 12 gennaio 1995 ha debuttato nel mondiale nel 2011 in 125cc. In carriera ha vinto il mondiale Moto3 nel 2013, così come è stato tre volte 'Rookie of the Year' nel 2011 (125), 2014 (Moto2) e il 2015 (MotoGP)".