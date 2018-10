MotoGP Thailandia, spaventosa caduta per Lorenzo: è in dubbio per la gara

05/10/2018

È un periodo nero per Jorge Lorenzo. Il maiorchino è stato vittima di uno spaventoso high-side durante la seconda sessione di libere del GP di Thailandia, ricadendo violentemente sul piede già infortunato nella caduta al via di Aragon. Il pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Desmosedici in curva 3, dove si frena da oltre 300 km/h. La moto è finita in pezzi e l'incidente è stato causato da un problema tecnico. Jorge è stato portato in barella al centro medico, ma i primi esami non hanno rivelato fratture e il pilota è stato dichiarato "fit". Il maiorchino, però, resta in dubbio per la gara: deciderà solo il sabato mattina se scendere nuovamente in pista visto che la botta è stata forte.