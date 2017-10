MotoGP San Marino: trionfo di Marquez, Ducati beffate

Marc Marquez vince il GP di San Marino e centra la quarta vittoria stagionale in MotoGP. Lo spagnolo della Honda trionfa sul bagnato di Misano grazie a un sorpasso al penultimo giro su un comunque ottimo Danilo Petrucci e rosicchia 9 punti in classifica ad Andrea Dovizioso , 3° al traguardo. Marc e Dovi sono ora appaiati in testa alla classifica iridata a quota 199 . Quarto Maverick Vinales , fuori dopo pochi giri l'altra Ducati di Lorenzo .

Ora si riparte da zero. Marquez e Dovizioso hanno gli stessi punti e le stesse vittorie, a cinque gare dalla fine del mondiale. A Misano la spunta lo spagnolo, strepitoso nel gestire la moto quando la pista cominciava ad asciugarsi e superlativo nel centrare il sorpasso decisivo al momento giusto. Dovi, nel finale, è costretto a giocare in difesa, centrando un podio comunque prezioso in vista del finale di stagione. Rossi (ora a -42) e Vinales permettendo, la lotta per il titolo sembra ormai una questione a due, anche se in questa pazza stagione di MotoGP tutto può ancora succedere.



Parte forte, come sempre, Jorge Lorenzo, che si mette a dettare il passo davanti a Marquez e Dovizioso, con il poleman Vinales che appare invece in difficoltà fin dalle prime curve e scivola addirittura in quinta posizione.



Dopo pochi giri, la prima svolta: Lorenzo, che aveva già guadagnato parecchi secondi, è vittima di un clamoroso hig-side ed è costretto al ritiro, con Petrucci che si ritrova in testa dopo una bella rimonta dall'ottava posizione di partenza.



La pioggia dà un pochino di tregua e nel box di Marquez si attrezzano addirittura per un cambio moto, ma il tracciato resta troppo bagnato per passare alle slick. Con meno acqua in pista, in ogni caso, i tempi si abbassano e Marc riesce ad avvicinarsi tantisismo al ternano, mentre Dovizioso fatica a tenere il loro passo. La zampata decisiva arriva al penultimo giro, con Petrucci che non può far altro che osservare gli scarichi della Honda tagliare il traguardo davanti alla sua Desmosedici dopo che Marc chiude ogni possibile spiraglio.