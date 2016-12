MotoGP, Rossi ritira il ricorso al Tas

10 dicembre 2015

Valentino Rossi ha ritirato il ricorso presentato presso il Tribunale di Arbitrato per lo Sport (Tas) di Losanna contro la decisione dei Commissari Sportivi della Fim di imporgli 3 punti di penalizzazione a seguito di un incidente con Marc Marquez durante il GP della Malesia del 25 ottobre 2015. Valentino ha informato il Tas che non intende continuare con il suo appello pertanto la decisione della Fim continuerà a restare in vigore.

Nel suo appello, Rossi, aveva chiesto l'annullamento della pena, o almeno una riduzione da 3 punti a 1, dal momento che in base ai regolamenti Fim, un pilota con 4 punti di penalità deve iniziare la prossima gara dall'ultima posizione in griglia. Insieme al suo appello, Rossi aveva presentato una domanda urgente di rimandare l'esecuzione della decisione impugnata per non perdere la sua posizione sulla griglia di partenza nella gara finale della stagione che si è tenuta a Valencia l'8 novembre.



Richiesta respinta dall'arbitro, il tedesco Ulrich Haas, con la conseguente retrocessione di Rossi all'ultimo posto nella griglia di partenza dell'ultimo GP del mondiale, poi vinto da Lorenzo.