MotoGP, Rossi: "Peccato per la prima fila"

24 giugno 2017

Valentino Rossi è tranquillo e fiducioso in vista della gara di Assen, nonostante un pizzico di delusione per non essere entrato nei primi tre in qualifica: "Un peccato non aver centrato la prima fila, ma essere tra i primi cinque sarà molto importante per la gara. La quarta posizione è buona e per noi è stata una giornata positiva nel complesso. Sono stato competitivo fin dalla mattinata e mi sento a mio agio sulla moto".

Valentino ha anche approfondito la questione del nuovo telaio, testato dopo il Montmelò: "Abbiamo potuto lavorare sul nuovo telaio e questo è stato molto importante, devo dire che il feeling è piuttosto positivo, mi diverto di più e riesco a spingere. Ora dobbiamo aspettare di vedere le condizioni meteo, qui ad Assen sono sempre una sorpresa. Speriamo che la gara sia o pienamente asciutta o pienamente bagnata. L'anno scorso sull'acqua ero competitivo, quest'anno fino ad oggi facevo una gran fatica, quindi è stata una bella giornata".



Chi ha avuto una giornata da dimenticare sono le due Ducati ufficiali. Dovizioso, dopo il 9° tempo, ha ammesso i suoi errori ma rimane tranquillo: "Per qualche motivo oggi non siamo riusciti a trovare il feeling che normalmente abbiamo con la Desmosedici in condizioni di bagnato. In qualifica poi ho commesso un errore e sono caduto, e questo ovviamente ha condizionato la mia posizione in griglia. Il team però è stato bravissimo a farmi trovare l’altra moto pronta, con cui sono riuscito comunque a percorrere due giri e a recuperare qualche posizione sullo schieramento. Domani sarà importante sfruttare bene il warm up per migliorare il set up della moto e credo che potremo fare comunque una bella gara".



Lorenzo è sprofondato addirittura al 21° posto: "Anche oggi ho avuto una giornata difficile, perchè abbiamo trovato le peggiori condizioni e ho avuto il peggior feeling proprio nel momento più importante. Non avevo grip in curva, né quando ero in massima piega né quando aprivo il gas, e quindi non sono riuscito a spingere sotto la pioggia nelle Q1. Domattina dovremo preparare bene la moto durante il warm up, che dovrebbe essere asciutto, e poi cercare di partire bene in gara e trovare un buon ritmo che ci consenta di fare una bella rimonta".