MotoGP, Rossi in difficoltà: "Giornata problematica"

11 agosto 2017

Valentino Rossi non è certo soddisfatto delle sue prime uscite nel GP d'Austria: "Non è stata una bella giornata, abbiamo avuto diversi problemi. Specialmente la FP1 è stata dura. Tra l'altro quando mi sono svegliato stamattina non mi sentivo molto bene, non avevo energia, mi sentivo un po' influenzato. Nel pomeriggio abbiamo migliorato un po' la moto e il feeling è cresciuto, ma non siamo riusciti a entrare nella top 10, che era il mio obiettivo".