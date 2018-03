MotoGP Qatar, Dovizioso: "Io e Ducati grande mix"

18 marzo 2018

Andrea Dovizioso non si nasconde dopo il trionfo nel round inaugurale del 2018 della MotoGP: "Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso. Dovi-Ducati è un grande mix, ora è presto per fare previsioni ma sono curioso di vedere come andremo sulle prossime piste, che non saranno semplici per noi". Rossi, 3°, ammette di non essere sorpreso: "Sapevo di poter andare forte oggi. Rispetto a Ducati e Honda però dobbiamo migliorare in accelerazione".

Dovi racconta così la sua gara: "Abbiamo gestito alla grande il weekend e la corsa. Resistere all'ultima curva è stato pazzesco, vi garantisco che non è facile. Sono stato lucido e ho utilizzato la potenza della Ducati per restare davanti. Abbiamo provato a gestire le gomme e ho cercato di dare lo strappo alla fine, dopo aver passato Zarco, ma in realtà i pneumatici erano praticamente finiti. Pensavo sarebbe stato più facile allungare. Le prossime tappe? Argentina e Austin ci daranno indicazioni importanti, sarà fondamentale essere veloci anche sulle piste dove l'anno scorso abbiamo faticato".



Contento della sua prestazione anche Valentino Rossi: "Stamattina nel warm-up avevo trovato un bel setting, ero sicuro di poter fare una bella gara. Il momento chiave è stato quando Dovi ha superato Zarco e cominciato a spingere. Sono riuscito ad avere anch'io il cambio passo e tenere il ritmo suo e di Marc. Questo è molto positivo. La moto è buona, mi piace, siamo un po' inferiori in accelerazione rispetto a Honda e Ducati, speriamo di poter migliorare in questo aspetto per potercela giocare con loro. Il rinnovo fino al 2020? La Yamaha lo ha fatto per rispetto alle persone anziane...".





A fine gara sorride anche Marquez, che lotta fino all'ultima curva su un tracciato storicamente ostico per lui, mandando un segnale chiaro al mondiale: "Sono contento del secondo posto, qui di solito facevo più fatica. Ci ho provato all'ultima curva, ma Dovi me l'ha fatta un'altra volta. Si meritava la vittoria però, aveva più passo e andava più forte. Durante la gara io aspettavo solo di vedere comparire il rosso della Ducati...Comunque come dite voi in italiano, uno spettacolo della madonna!".