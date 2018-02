MotoGp, primi test a Buriram: Cal Crutchlow il più veloce

16 febbraio 2018

Seconda sessione di test pre-stagionali a Buriram, in Thailandia. Semaforo verde alle 9.30 locali, le 3.30 in Italia: giornata serena con 33 gradi, scongiurato ogni rischio di pioggia anche per i prossimi giorni.



Tra le novità del test di Buriram c'è il debutto di Syahrin in sella alla Yamaha del Team Tech3. Nuova carena per Ducati, mentre Aprilia porta in pista la forcella di ultima evoluzione. Michelin ha portato quattro pneumatici anteriori e altrettanti posteriori. Trattandosi di una pista nuova, è stato fornito un range più ampio. Le gomme anteriori sono tutte simmetriche, mentre asimmetriche le posteriori.



Dopo la prima ora di test con Petrucci in testa al gruppo e Valentino Rossi decimo nel giorno del suo 39° compleanno, arriva la prima zampata di Marquez, che scalza Petrucci dalla vetta. Il 93 scende sotto il muro dell'1'32, firmando il crono di 1'31"742. Rossi e Dovizioso aumentano i giri, mattinata in salita per Jorge Lorenzo, apparso nervoso all'interno del proprio box nel confronto con Gabarrini e il team.



La prima parte di prove vede un testa a testa Marquez-Dovizioso: lo spagnolo della Honda fa 1'30"912, il forlivese riduce il gap a soli 33 millesimi. Da registrare nel corso della mattinata le cadute di Crutchlow e Bautista, così come quella di Pedrosa. Tutti e tre i piloti sono finiti a terra alla curva 12. Alla ripresa dopo la pausa pranzo, si conferma la giornata nera per Jorge Lorenzo, che non riesce ad avvicinarsi alla top ten. Il maiorchino è sceso dalla GP18 furibondo, mentre Cal Crutchlow aggancia la vetta col crono di 1'30"797. L'alfiere LCR rifila un decimo a Marquez, poi Dovizioso, Rins, Miller e Iannone confermandosi il più veloce di giornata davanti a un sorprendente Rins, quindi Marquez e Dovizioso.