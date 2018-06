MotoGP, Marquez: "Rossi ha paura? Io no"

19 aprile 2018

È il solito Marc Marquez che avanti avanti per la sua strada. Ad Austin lo spagnolo della Honda è tornato sugli episodi dell'Argentina, ma non ha fatto nessun passo indietro: "Ho sbagliato e ho chiesto scusa a Valentino. Ho fatto tutto quello che ritenevo opportuno e tornerei a rifarlo. Questo è il mio stile di guida, si cerca sempre il limite". Sulla paura di Rossi in pista, il numero 93 contrattacca: "Io non ho paura, non ne ho mai avuta in moto".

Il rapporto con Valentino Rossi è ai minimi storici: "Io ho fatto tutto quello che sentivo di dover fare in Argentina, ho capito di avere sbagliato e ho cercato subito di chiedere scusa. Per il resto spero di fare una bella gara, questa pista mi piace molto e spero di ripetermi ancora".



Un GP da dimenticare, dalla partenza all'arrivo: "Il motore si è spento per un problema al cambio che poi ha influito sull'elettronica. La sfortuna ha voluto che sia successo in griglia, subito prima del via della gara. Mi sono reso conto che sarei dovuto tornare nella pit lane per farmi riaccendere la moto ma quando ho spinto, il motore è ripartito. In passato si poteva fare - ha aggiunto lo spagnolo - ma c'è stato un equivoco che ha creato confusione un po' in tutti. Avrei dovuto alzare la mano per 2 secondi. Per questo ho cominciato a correre verso il box, perché mi facessero ripartire la moto, ma sono stato fortunato e sfortunato insieme ed il motore si è riacceso".