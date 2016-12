MotoGP, Lorenzo risponde a Rossi: "Le sue parole non mi condizioneranno"

22 marzo 2016

Jorge Lorenzo ha risposto indirettamente alla "provocazione" di Rossi, secondo il quale lo spagnolo non andrà alla Ducati perché "ci vogliono le palle" . "La mia decisione non sarà condizionata dalle parole di chiunque. Quello della moto è uno sport individuale e avere dei buoni rapporti o meno con il proprio compagno per me non è di vitale importanza", ha detto in occasione di un evento Porsche a Barcellona.