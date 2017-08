MotoGP, Jack Miller firma con Ducati: correrà in Pramac nel 2018

11 agosto 2017

L'accordo Miller-Pramac potrebbe dare il via ad un valzer di piloti, con Redding che sembra vicino all'Aprilia, dove prenderebbe il posto di Sam Lowes. Quest'ultimo potrebbe a sua volta sostituire lo stesso Miller all'interno del team Marc Vds, affiancando il già ufficializzato Franco Morbidelli. Se così fosse a farne le spese sarebbe Tito Rabat, che rimarrebbe appiedato.



Miller ha fatto il suo debutto nel Motomondiale nel 2011, in classe 125, ottenendo il primo successo iridato tre anni dopo nel GP del Qatar, a bordo di una KTM. Il 2014 è stato il suo anno d'oro, con sei successi complessivi in Moto3 che gli valsero il secondo posto finale a soli due punti da Alex Marquez. Nel 2015 il doppio salto mortale in MotoGP, su Honda, dove si è messo in luce per le sue doti sul bagnato (vincendo sotto l'acqua ad Assen nel 2016), ma dove non è mai riuscito ad esprimersi al massimo, collezionando una dozzina di ritiri in due stagioni e mezzo.