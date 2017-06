MotoGP Italia, Rossi: "Un regalo essere qui, ora tocca a me"

3 giugno 2017

Valentino sa di aver rischiato grosso dopo la brutta caduta sulla pista da cross: "È stata una settimana molto emozionante. Faccio un po' più fatica del solito, ma ora non ho particolari dolori. Essere secondi va sempre bene, ma sta volta è anche meglio viste le premesse. La scivolata in FP4? Niente di grave, ero con la seconda moto. Per la gara ci sono 6-7 moto che girano più o meno tutte uguali, quindi è molto importante partire davanti. Sarà una bella bega comunque. Per quanto riguarda le gomme direi che davanti vanno bene sia la morbida che la dura, dietro sia la media che la dura. Vedremo, dipenderà dalla temperatura e da quello che faranno gli altri". Poi una battuta sul casco speciale, con la doppia dedica a Totti e Hayden: "Francesco è uno degli sportivi più importanti d'Italia, uno dei miei idoli. Abbiamo anche fatto un marchio per ricordare Nicky, unendo il 46 e il 69. Era un ricordo doveroso".



Sorrisi anche per il compagno di team Vinales, che partirà dalla pole dopo essere stato anche lui vittima di una caduta nelle Libere 2: "Qualifica veramente difficile. Dopo la caduta di venerdì pomeriggio è stata dura, il braccio sinistro mi faceva male. Il passo che abbiamo trovato per il fine gara comuqnue è veramente buono. Poi oggi ho fatto un giro alla morte e sono andato fortissimo. Non ho pensato troppo, è così che bisogna fare. Mi sento bene, devo dire grazie al team. La gara? Siamo in troppi con un bel passo, non sarà semplice. Domani mattina proveremo a fare un altro step per provare a vincere".



Grande soddisfazione anche per Andrea Dovizioso, terzo in griglia con la sua Ducati: "Sono contentissimo, è sempre difficile partire in prima fila al Mugello. Non avevo tutto questo feeling per fare il tempo, ma alla fine è arrivato. È stato il frutto di un grande lavoro di squadra e di un piccolo aggiustamento fatto nel pomeriggio. Sono molto contento anche del passo, siamo in linea con i migliori. Vediamo se domani sarà sufficiente. Abbiamo le carte in regola per giocarcela. Più piloti possono stare nei primi cinque, non si capisce bene chi potrà spuntarla".