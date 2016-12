MotoGP in Texas: Rossi, maledetta frizione

10 aprile 2016

Il terzo appuntamento della MotoGP è stato condizionato da diverse cadute. Una su tutte quella di Rossi che ad Austin in Texas ha finito la gara dopo soli due giri. Uccio su twitter la spiega così: "Peccato eravamo veramente veloci. Errorino in partenza e frizione scaldata... Poi per recuperare altro errorino". Versione confermata anche dal team manager Meregalli : "Quando la moto è tornata a girare bene, Vale ha forzato ed è andato per terra".

Anche se fosse rimasto in pista, però, Valentino non sarebbe mai stato in grado di raggiungere: "Ringrazio la Michelin che mi ha fatto scegliere la gomma giusta per l'anteriore, la morbida - racconta lo spagnolo -. Sono contento di essere in testa alla classifica visto come sono andati i test invernali. E' vero, gli altri hanno fatto qualche errore, ma noi dobbiamo continuare a spingere tanto. In accelerazione perdiamo ancora, quindi devo andare forte in inserimento curva".ha la faccia di chi ha è riuscito a ottenere il meglio dal weekend texano: "Dopo la qualifica pensavo di avere delle chance di vincere, ma già nel warm up abbiamo avuto dei problemi. La verità è che abbiamo girato molto piano, in Europa con piste più adatte a me e alla Yamaha proveremo a vincere qualche gara".



Iannone, dopo le tante critiche, ha ottenuto il primo podio: "Anche oggi ho rischiato, nei primi giri ho preso un paio di sportellate, ma sono rimasto calmo e ho gestito la situazione. Dopo l'Argentina l'importante era reagire e ho dimostrato la forza che ho dentro di me, questa è la mia risposta. Può capitare a tutti di sbagliare, oggi è capitato a Pedrosa".



Tanta sfortuna per Dovizioso, di nuovo steso da un avversario: "Un weekend strano perché non eravamo i più veloci, ma poi quando vai in gara viene fuori la realtà. Cerco di guardare il lato positivo, potevamo fare podio in tutte e tre le gare. Certo che uscire due volte non per colpa mia è tanto. Oggi potevo giocarmi il secondo posto con Lorenzo".