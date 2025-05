Monaco: allo Yacht Club ospite Knox-Johnston, sarà presidente giuria a 'Classic Week'

Durante l'incontro, Sir Robin ha ripercorso i momenti più drammatici della sua impresa: le tempeste nei Quaranta Ruggenti, il passaggio di Capo Horn ("un grande momento per ogni marinaio"), e i 4 mesi e mezzo senza comunicazioni: "Tutti pensavano che fossi morto." Non solo memoria storica: Knox-Johnston ha ricordato anche il suo contributo alla formazione dei navigatori del futuro con la Clipper Round the World Yacht Race, fondata nel 1996. "Il 40% dei miei membri di equipaggio non ha mai navigato. Sono i più facili da addestrare perché non hanno cattive abitudini".