MotoGP, il Tas dice no a Lorenzo: non interverrà nell'arbitrato di Rossi

3 novembre 2015

Rossi, Marquez, Lorenzo : ogni giorno un nuovo capitolo della querelle. L'ultimo, oggi, riguarda Jorge . Di cosa si tratta? Presto detto: il TAS (Tribunale di Arbitrato Sportivo) ha bocciato la richiesta per un suo intervento nell’arbitrato tra Valentino Rossi e la FIM . Un comunicato ufficiale del Tribunal Arbitral du Sport ha reso infatti noto che il 2 novembre i legali di Lorenzo avevano presentato una richiesta di intervento ma questo pomeriggio le parti sono state informate sul fatto che la domanda è stata bocciata. Contestualmente l’arbitrato continuerà solo tra Rossi e la FIM e verrà risolto entro e non oltre il 6 novembre.

Una volta divenuta ufficiale la notizia del rifiuto da parte del Tas alla richiesta del pilota spagnolo, lo stesso Jorge Lorenzo - attraverso i suoi legali - ha voluto precisare il perché della sua richiesta, sostenendo la necessità di prendere parte a un processo dal quale potrebbe uscire anche una sentenza che, come parte terza, potrebbe danneggiarlo. Nessuna polemica però in merito alla decisione del Tas: la concentrazione è tutta - traspare dalle parole contenute nel comunicato - sulla gara di domenica.

LA YAMAHA TENUTA ALL'OSCURO DA LORENZO

Una mossa, quella di Lorenzo, fatta all'insaputa della Yamaha. A differenza di Rossi, che prima di inoltrare il ricorso al Tas aveva avvisato i vertici della Casa giapponese, lo spagnolo ha infatti informato gli stessi solo dopo aver presentato la sua richiesta. Fatto che non è piaciuto tant'è che inizialmente si pensava a un comunicato immediato di precisazione ma in secondo momento la Yamaha ha preferito prendere tempo fino a giovedì quando Lin Jarvis, il capo del racing team, terrà una conferenza stampa a Valencia. Di certo il comportamento di Jorge non è stato apprezzato, per usare un eufemismo, e nel prenderne comunque atto dalla Yamaha è filtrato un forte malumore. Una richiesta che nonostante il tentativo tardivo di Lorenzop di darne spiegazione non è stata compresa.