MotoGP: i fratelli Espargaro finiscono sotto i ferri

19 maggio 2015

Doppio intervento chirurgico per il fratelli Espargaro. Aleix è caduto nelle prove del GP di Francia procurandosi una frattura alla mano destra ed stato operato a Barcellona. Pol soffre della sindrome compartimentale al braccio destro ed è finito sotto i ferri a Madrid. Anche in questo caso l'operazione è riuscita senza complicazioni. Entrambi i fratelli Espargaro dovrebbero essere al Mugello per il Gp d'Italia in programma il prossimo 31 maggio.