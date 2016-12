MotoGP, GP Aragon: Lorenzo vince, Rossi show con Pedrosa

LA GARA GIRO PER GIRO

24 - Lorenzo vince il GP di Aragon davanti a Pedrosa e Rossi, entrambi da applausi. Il maiorchino sale a 249 punti e ne rosicchia 9 a Valentino



23 - Che duello spettacolare! Di nuovo Rossi si infila in un fazzoletto e passa un Pedrosa larghissimo, che però entra benissimo nella curva successiva ed è secondo!

23 - Coraggiosissimo Pedrosa, che una curva dopo si infila di nuovo e si riprende con le unghie la seconda posizione!

23 - Rossi stavolta riesce a superare Pedrosa!



22 - Grande ingresso in curva per Valentino, che tenta traiettorie diverse. Ma Pedrosa resiste

22 - Ancora una volta alla prima staccata Rossi si porta al secondo posto, ma poi Pedrosa lo risorpassa



21 - Valentino ora sembra aspettare. Probabile un attacco negli ultimissimi due giri

21 - Rossi velocissimo, ma Pedrosa ritarda moltissimo la frenata e il Dottore non riesce nemmeno ad attaccarlo



20 - Di nuovo la stessa manovra: Valentino supera Dani in ingresso di curva, in uscita il catalano gli torna davanti

20 - Rossi passa ancora! Ma Pedrosa con l'incrocio delle traiettorie torna secondo



19 - Il tema di questa sfida è chiaro: Pedrosa scappa in trazione, Rossi vola in percorrenza

19 - Rossi si infila! Ma va largo e Pedrosa si riprende la seconda posizione



18 - Ora Rossi prova ad affiancare Pedrosa, che però resiste in staccata



17 - 82 millesimi separano Rossi da Pedrosa dopo il T2. Ma poi la Honda allunga...

17 - Lorenzo intanto ha un tranquillizzante vantaggio di 3.370 secondi sui due inseguitori



16 - Rossi non riesce a sbarazzarsi in nessun modo di Pedrosa, che in velocità riesce a prendersi i metri necessari a conservare la seconda piazza



15 - Bella lotta per la sesta posizione intanto tra i fratelli Espargarò, Crutchlow, Smith e anche la Ducati Pramac di Yonny Hernandez

15 - Dura autocritica di Marquez: "Chiedo scusa al team, è stata tutta colpa mia"



14 - Dieci giri al termine: Lorenzo conduce su Pedrosa, Rossi, Iannone, Dovizioso, Aleix Espargarò, Crutchlow, Smith, Pol Espargarò, Hernandez



13 - Rossi sta studiando le traiettorie di Pedrosa per attaccarlo. Ne approfitta Iannone, che in due giri guadagna mezzo secondo al Dottore



12 - Abraham torna ai box: ritiro per lui

12 - Ecco il primo vero attacco di Valentino! Ma Pedrosa resiste



11 - Valentino intanto non riesce proprio ad insidiare Pedrosa, che ha una velocità massima pazzesca

11 - Dopo due giri sull'1:48.9 Lorenzo chiude con il crono di 1:48.649. Un segnale agli inseguitori



10 - Caduta per Petrucci! Ha esagerato e ha perso la sua Ducati Pramac!

10 - Posizioni al momento cristallizzate: Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Iannone, Dovizioso, Smith, Aleix Espargarò, Crutchlow, Petrucci e Pol Espargarò sono i primi dieci

10 - Lorenzo a +2.601. Sta provando a spingere al massimo, ma qualche difficoltà ce l'ha



9 - Lorenzo prova a reagire, ma Pedrosa si è già riportato a -2.550

9 - Attenzione: Pedrosa inizia a riguadagnare su Lorenzo: gli ha preso un paio di decimi. Lorenzo temeva proprio il degrado delle gomme



8 - Lorenzo ormai è a +2.997 da Pedrosa, con Rossi che aspetta ancora il momento adatto per attaccare il pilota Honda



7 - La situazione: Lorenzo in testa davanti a Pedrosa, Rossi, Iannone, Dovizioso, Smith, Aleix Espargarò, Crutchlow, Petrucci e Pol Espargarò

7 - Caduta e ritiro anche per Alex De Angelis



6 - Lorenzo intanto guadagna costantemente tre decimi al giro su Pedrosa

6 - Rossi affianca Pedrosa sul rettilineo, ma in trazione la Honda sembra averne di più



5 - Petrucci sopravanza Pol Espargarò e torna in nona posizione

5 - Lorenzo a +2.732 da Pedrosa. Rossi deve sbarazzarsi del catalano quanto prima



4 - Rossi infila Iannone ed è già terzo! Davanti a lui ci sono Lorenzo e Pedrosa. Dovizioso, partito 13°, è già quinto!



3 - Intanto Lorenzo stampa subito il record: 1:48.120! Secondo è Pedrosa, già a 2.030



2 - Marquez vola per terra! Altro ritiro per lui in una gara in cui era favorito per la vittoria!

2 - La situazione all'inizio del secondo giro: Lorenzo, Marquez, Iannone, Pedrosa, Rossi, Pol Espargarò, Dovizioso, Aleix Espargarò, Smith e Crutchlow nei primi dieci



1 - Recuperano le Honda: Marquez supera Iannone e torna 2°, Pedrosa sopravanza Pol Espargarò. Rossi sempre 6°

1 - Via alla gara! Male Marquez, Lorenzo si prende la vetta. Rossi ancora un po' attardato



- Partito il giro di ricognizione



- Si sta svuotando la griglia di partenza, ormai manca pochissimo al via. Il meteo era incerto, ma la gara sarà asciutta

- Decisivo anche il degrado delle gomme: la stragrande maggioranza dei piloti potrebbe decidere di montare la media sia davanti che dietro

- Marquez si è preso anche il warm up, dopo la pazzesca pole di ieri. Lorenzo è parso ancora attardato di qualche decimo

- Benvenuti ad Alcañiz, sta per cominciare il GP di Aragon, 14esimo appuntamento iridato della MotoGP per la stagione 2015!