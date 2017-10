MotoGP Giappone, Rossi: "Per il titolo era già finita"

15 ottobre 2017

È un Valentino Rossi decisamente abbattuto quello che si presenta ai microfoni dopo la caduta nel GP del Giappone, in un weekend nerissimo per lui e per la Yamaha: "Non mi sentivo in lotta per il mondiale neanche prima di questo weekend - ha detto il Dottore, ora matematicamente fuori corsa - Per come siamo messi era già quasi un miracolo che fosse ancora in lotta Vinales...Le gomme non vanno, dobbiamo capire perché e lavorarci".

Rossi è tornato anche sulla caduta, a pochi giri dal via: "È stata una brutta botta, ho male un po' ovunque anche se non sento troppo dolore...per fortuna almeno la gamba non si è fatta niente. È strano quello che è successo oggi, questa gomma proprio non funziona...anche Zarco ha avuto un calo importante. Noi abbiamo le nostre idee, la Michelin le loro. Quel che è certo è che gli altri sono migliorati, noi siamo in difficoltà anche sul bagnato o in condizioni miste”. Vale ha poi chiarito gli obiettivi per le prossime settimane: "Proveremo a fare qualche bella gara da qui alla fine, ma più che altro sarà importante dare a Yamaha le informazioni giuste per migliorare la moto e decidere la direzione da prendere nel 2018".



La crisi che sta attraversando la casa di Iwata è testimoniata anche dal 9° posto di Vinales, che si è detto addirittura contento del risultato visto come si erano messe le cose a inizio weekend: "Pensavo di andare anche peggio - ha detto lo spagnolo - Il mio obiettivo stamattina era la top 15. In gara però ho spinto fin dall'inizio, cercando di dare il meglio di me. Oggi ho fatto il massimo, adesso pensiamo all'Australia: finché ci sono punti a disposizione non si può mai sapere per il mondiale. Sicuramente a Phillip Island la situazione sarà diversa, avremo un'altra moto e altri pneumatici. La pista mi piace molto e non vedo l'ora di correrci".