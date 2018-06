MotoGP Francia, Marquez parte a razzo nelle Libere 1

Il campione del mondo non si fa spaventare da una pista storicamente ostica per la sua Honda e piazza subito la prima zampata del weekend. Lo fa con un crono già di quelli importanti, specialmente perché ottenuto a fine turno con una gomma media usata (così come Vinales), al contrario di Dovizioso che invece per l'attacco al tempo ha montato una soft nuova.



Insomma, Marquez è arrivato a Le Mans per continuare sulla falsa riga di Austin e Jerez, anche se sul tracciato francese saranno in molti a potergli dare filo da torcere. La Ducati, innanzitutto, a caccia di riscatto dopo il disastro spagnolo e con un Dovi ormai prossimo al rinnovo di contratto, ma anche la Yamaha, con le due M1 apparse subito in palla. Vinales (vincitore nel 2017) è stato a lungo in vetta alla classifica dei tempi per poi chiudere con un ritardo sotto il decimo, Rossi ha dato l'impressione di essere particolarmente a suo agio, pur chiudendo a 3 decimi da Marc. In mezzo, le solite mine vaganti Crutchlow (+ 0''258) e Zarco (+ 0''279), con la Honda e la Yamaha clienti.



Segnali positivi sono arrivate anche da due dei più chiacchierati sul mercato piloti per la prossima stagione: Iannone (reduce da due podi consecutivi), ha portato la sua Suzuki al 7° posto (+ 0''443), Lorenzo ha chiuso 8°, anche se con un distacco consistente dalla vetta (+ 0''608). A chiudere la top 10, quindi momentaneamente classificate per il Q2, le KTM di Smith e Espargaro. Solamente 15° tempo per Dani Pedrosa, ancora alle prese con i postumi della tremenda botta di Jerez.