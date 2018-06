MotoGP Francia, Dovizioso: "Errore inaccettabile, una caduta non da me"

20 maggio 2018

Andrea Dovizioso non cerca scuse e non usa giri di parole dopo la caduta che gli è valsa il secondo zero consecutivo al GP di Francia: "Mi ci vorrà del tempo per metabolizzare - ha detto il pilota Ducati - È stato un errore inaccettabile, uno sbaglio non da Dovizioso. Se ci vogliamo giocare il campionato con Marquez non posso permettermi questi errori. Ero veloce e avevo belle sensazioni, devo chiedere scusa a tutto il team".

È apparso veramente abbattuto il forlivese a fine gara: "Ero un filo lungo, ma non ci ho dato importanza, non pensavo di poterla perdere. Ho provato a sorpassare subito Lorenzo per evitare di stargli troppo dietro come a Jerez. Non volevo forzare, temevo Zarco che era un po' troppo aggressivo. Ho visto che Marc era indietro e con la gomma dura, volevo solo mettermi al comando e provare a fare il mio passo".



Sulla sua stagione il Dovi è comunque ottimista: "Ci stiamo trovando in una situazione inaspettata, siamo super veloci ma siamo indietro in classifica. Ci sono tanti lati positivi in questa situazione. Ora c'è sconforto, ma per come stiamo lavorando possiamo puntare in alto. Non è assolutamente chiusa, ma non dobbiamo pensare al campionato ora. Innanzitutto perché è presto e poi perché il distacco è enorme. Le sensazioni sono comunque bellissime. Mugello? Saremo sicuramente veloci".