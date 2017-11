MotoGp, Dovizioso: "Se non vinco ci riprovo nel 2018". Lorenzo: "Non serve un miracolo"

6 novembre 2017

In casa Ducati si prepara tutto per l'ultimo e decisivo Gran Premio di MotoGp a Valencia . Dovizioso , che si gioca il titolo, si mostra sereno: "Se non vinco ci riprovo nel 2018. Non è finita ma la stagione è stata strepitosa. L'importante è aver fatto tanti passi in avanti ". Il compagno di squadra Lorenzo non è in lotta per il Mondiale ma prova a incoraggiare l'italiano: "È certamente difficile ma non serve un miracolo, c'è speranza".

A margine dell'apertura del nuovo Ducati Store di Milano, Andrea Dovizioso ha parlato della sua annata: "L'importante è aver fatto davvero tanti passi in avanti ed essere lì tra i primi". Per aggiundicarsi il Mondiale, Dovi deve vincere e sperare che Marquez non ottenga più del dodicesimo posto: "Non è finita ma la stagione è stata strepitosa. Non ci fermiamo qua".



Per Jorge Lorenzo la stagione è stata complicata: "E' stato per me un anno difficile, normale dopo nove stagioni vissute con la stessa moto. Ma con un setup nuovo sono migliorati anche i risultati, come ha dimostrato il mio secondo posto in Malesia. L'anno prossimo andrà meglio". E su Dovizioso: "Il Mondiale a Dovizioso? È certamente difficile ma non serve un miracolo, c'è speranza. Marquez parte avanti in classifica, è favorito dai numeri ma chissà che non gli si rompa il motore... O non arrivi al traguardo per altri ragioni".