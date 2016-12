MotoGP, Assen: Dovizioso centra la pole

Prima pole position dell'anno per la Ducati che non partiva davanti a tutti dal Mugello 2015. Tre sessioni di libere in testa e adesso anche la prima casella in griglia. Finora è senza dubbio il weekend migliore per la scuderia di Borgo Panigale. Entrambi i piloti in rosso sono velocissimi, Iannone però non rischia il time attack perché in gara partirà comunque dall'ultima casella. Questa la penalità dopo aver steso Lorenzo tre settimane fa in Catalogna. Desmodovi sul bagnato è sempre andato forte e rifila agli avversari distacchi abissali, in caso di pioggia sarà un serio candidato alla vittoria finale. Il favorito numero uno però è Valentino Rossi (+0.715), sempre veloce dal venerdì mattina e con il passo gara migliore sull'asciutto. Il pesarese fatica all'inizio con le rain, la pista si asciuga leggermente e Vale torna nei box per montare gomme nuove. Scelta decisiva che gli permette di fare un grande balzo in classifica.



Marquez (+1.184) senza la caduta sarebbe sicuramente andato meglio, lo spagnolo è comunque fenomenale a stampare il quarto crono con soli quattro minuti disponibili. E' senza dubbio lui il primo avversario di Rossi per la vittoria finale. Molto difficile sarà invece vedere Lorenzo (+2.651) lottare con i suoi due rivali. Lo spagnolo, tra cadute e problemi con la moto, sta attraversando un weekend complicato, Assen inoltre non è mai stata una pista a lui congeniale. Anche Maverick Vinales ha dovuto faticare parecchio nel Q2. Subito a terra, è riuscito a portare a casa soltanto l'undicesimo tempo. Disastroso Dani Pedrosa che partirà addirittura quindicesimo.