MotoGP Argentina, Viñales davanti a tutti nelle prime libere

7 aprile 2017

Maverick Viñales riparte da dove aveva finito in Qatar. Lo spagnolo ha chiuso le Libere 1 davanti a tutti e lo ha fatto con una facilità disarmante, avendo ottenuto il miglior tempo (1'40''356) correndo con la gomma dura al posteriore. Alle sue spalle un sorprendente Danilo Petrucci, che accusa appena due decimi di ritardo con la Ducati del team Pramac.



Conferme in positivo arrivano dalle Yamaha del team Tech III: Johann Zarco, dopo l'impresisonante debutto in Qatar, centra il terzo crono di giornata (+ 0''218), un decimo più veloce del compagno di squadra Jonas Folger. Exploit inatteso anche per Karel Abraham (+ 0''322), che ottiene il quinto miglior tempo con la Ducati GP16 del team Aspar, mettendosi alle spalle la Suzuki di Iannone (+ 0''345). Settimo Andrea Dovizioso (+ 0''360), mentre chiudono la top 10 Barbera, Miller e Bautista.



In un venerdì caratterizzato dal forte vento, deludono i tempi di Marquez (undicesimo a oltre 6 decimi, condizionato anche da una caduta), Lorenzo (quindicesimo a quasi 8 decimi e apparso particolarmente nervoso nei box Ducati) e Rossi, che accusa quasi un secondo di ritardo dal suo compagno di team e che, almeno sul giro secco, sembra ancora alla ricerca della migliore confidenza con la sua M1.



I piloti torneranno in pista alle 19.05 ora italiana per la FP2, quando tutti i big lotteranno per entrare nei primi 10 e cercare di garantirsi un posto nella Q2, visto che sulle libere del sabato incombe il rischio pioggia.