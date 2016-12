MotoGP Argentina, Marquez non se la prende: "Le gare vanno così. Sempre qualcosa da imparare da Rossi"

Entusiasta in particolare Dovizioso: "Ho ottenuto un secondo posto strepitoso al termine di un weekend difficile. In Ducati stiamo lavorando davvero bene, la moto è favolosa. Siamo sempre davanti, è successo in due gare su tre. E' una bella sensazione, soprattutto quella di essere rimasto vicino a Valentino per tutta la gara, o quasi, stringendo i denti. La cosa più importante è che ho capito certi dettagli importanti per noi sullo sviluppo. Ora possiamo solo migliorare. Tutto funziona bene, dalla moto al team. C'è sostanza in tutto, nello stato d'animo, nell'approccio. Anche qui è andata così, eravamo in crisi e abbiamo recuperato. Siamo davvero competitivi".



Chi vuole ancora fare un passo in avanti è Iannone: "Ho raccolto molti punti importanti finora, ma manca ancora qualcosina. Oggi in gara potevo essere molto competitivo e stare con Dovizioso e Valentino quando hanno fatto lo strappino, ma purtroppo ho scelto la mappa giusta troppo tardi. Ormai mancavano solo cinque giri alla fine. In più Cal mi ha rubato il podio all'ultima curva. In realtà la colpa è mia, ho sbagliato alla penultima curva. Ho buttato via un podio importante, ma sono qui per crescere. E' tutta esperienza in più".



Ora si riparte da Jerez, come sottolinea Marquez: "Arriveremo in Spagna provando a far cominciare la nostra rimonta da lì. Mi aspettavo che Rossi fosse così forte, lo sapevo già dai test della Malesia. Ma sicuramente una casella vuota a inizio mondiale non mi fa piacere. La strada da fare resta lunga".