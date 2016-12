MotoGP, Aragon: quante cadute nelle libere

24 settembre 2016

Nella terza sessione di libere ad Aragon, Valentino Rossi ha aperto le danze dopo pochi secondi. Il pesarese è finito per terra, poi altre sette cadute, alcune anche da brividi. Pol Espargaro va per terra e con la sua Yamaha prende in pieno Petrucci mentre usciva dai box. Poi ben tre piloti scivolano sullo stesso punto, uno dopo l'altro: Hayden, Marquez (sublussazione alla spalla ma è ok) e ancora Pol Espargaro. Scivolate anche per Bautista e Lowes.