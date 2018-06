MotoGP Americhe, Dovizioso: "Facciamo tanta fatica"

20 aprile 2018

Andrea Dovizioso appare piuttosto preoccupato al termine del venerdì di libere del GP delle Americhe: "Facciamo tanta fatica - ha detto il pilota Ducati - Abbiamo pochissimo grip al posteriore e in più le tante buche ci impediscono di essere morbidi alla guida. Per sabato è prevista pioggia? Sì penso che potrebbe renderci più competitivi, ma è comunque un'incognita perché qui in passato ha piovuto pochissimo".

Il forlivese ha analizzato i suoi due turni di libere ponendo l'accento sulla questione gomme: "Il problema è che portano gomme con mescole diverse ma con prestazioni praticamente identiche. Alcuni piloti hanno fatto il giro veloce con la dura, questo non è normale. Non voglio cercare scuse, ma questa condizione appiattisce tutto, complicando le cose soprattutto per chi ha problemi di grip come noi. La gara? Devo andare a letto pensando di essere competitivo per domenica, questo è ovvio. Devo farlo anche se poi non sarà così...".