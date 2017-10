MotoGP, altri giri di Rossi a Misano: Aragon è più vicina

19 settembre 2017

Sono ore calde per Valentino Rossi . Dopo il minitest di lunedì, il pesarese è tornato a Misano per cercare di capire se riuscirà a correre ad Aragon. Nonostante il maltempo, il pesarese è riuscito a percorrere diversi giri, venti per la precisione, nel pomeriggio su una Yamaha YZF-R1M. Per una decisione definitiva bisognerà attendere mercoledì, quando il pesarese si sottoporrà a un controllo medico per verificare le condizioni della gamba fratturata.

Stando a quanto comunicato dalla sua squadra, Rossi "ha concluso la giornata con un migliore feeling e un'impressione più positiva rispetto al giorno precedente". Secondo papà Graziano ci sono buone pssibilità di vedere in pista nel weekend la Yamaha 46. "Sta meglio, quasi bene. Deve decidere se poter correre domenica. Se devo essere sincero, però, io sono ottimista", ha detto. "Pensavo che la prova fosse oggi, è stata una decisione improvvisa presa per via del tempo. Ha fatto solo sette giri e gli ha fatto molto male la gamba - ha aggiunto a Rai Radio1 - . Solo col test di ieri Valentino non sarebbe in grado di decidere". Ma Valentino dovrebbe correre domenica? "Come papà direi di no. Come Graziano, cioè come amico, gli direi di si. Comunque vediamo come andrà ora". Anche l'amico "Uccio", comunque, all'uscita dal circuito ha espresso ottimismo: "Le sensazioni sono positive".



Insomma, l'impressione è che Rossi possa andare ad Aragon per provare davvero a correre, almeno nelle libere del venerdì. Nel suo clan la fiducia è tanta. Al termine della giornata il nove volte iridato aveva collezionato tre uscite nell'arco di due ore: le prime da una decina di giri ciascuna, la terza più breve. In caso di forfait, la Yamaha ha comunque allertato Michael van der Mark, già convocato per la trasferta spagnola come sostituto e pronto a subentrare anche a weekend in corso.