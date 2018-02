MotoGP: Syahrin ufficiale al team Tech 3

21 febbraio 2018

Hafizh Syahrin è il primo pilota malese in MotoGP. Il classe 1994 è ufficialmente il nuovo pilota del team Tech 3 e affiancherà Zarco con la Yamaha per tutto il 2018. Syahrin, dopo la tre giorni di test a Buriram, è stato confermato come sostituto di Jonas Folger, costretto a rinunciare alla prossima stagione, causa problemi di salute. Felicissimo per l'opportunità il malese: "Sono felicissimo di sapere che sarò in sella alla M1 per tutto il campionato nei test di Buriram sono riuscito a imparare a controllare la Yamaha in poco tempo e questo è davvero incredibile. Ringrazio Hervé per avermi dato questa opportunità – ha aggiunto . così come tutta la mia famiglia che mi segue, gli amici e i fan. Non vedo l’ora di essere in Qatar per i test e provare nuovamente la moto".