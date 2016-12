Moto2, GP Australia: vince Rins, primo podio per Baldassarri

18 ottobre 2015

Alex Rins trionfa nel Gran Premio d'Australia di Moto2. Straordinaria prova dello spagnolo che ha preso il comando della corsa fin dal secondo giro portando poi a termine la fuga. Secondo posto per Sam Lowes ma la grande sorpresa arriva da Lorenzo Baldassarri, terzo e al primo podio della sua carriera in Moto2. L'azzurro sfrutta la scivolata al nono giro di Luthi (che chiude 15esimo dopo una breve escursione sull'erba).



"E’ stato incredibile - il commento a caldo di Baldassarri - E' stata una bella gara, al termine di una giornata difficile. Ho continuato a spingere e non ho commesso errori. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro". Il già campione iridato Zarco ha chiuso al settimo posto dietro a Nakagami (quarto), Simeon (quinto) e Salom (sesto). Tra gli altri italiani da segnalare l'undicesimo posto di Morbidelli al rientro dalla frattura a tibia e perone. Tredicesimo, infine, Simone Corsi.



Con Zarco già sicuro del titolo Mondiale a 318 punti, Alex Rins sfrutta l'assenza dell'infortunato Tito Rabat per balzare al secondo posto della graduatoria con 214 punti, 8 in più del campione iridato uscente costretto a saltare anche la prossima gara in Malesia.