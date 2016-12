La tifosa spagnola "scalciata" da Rossi: "Lo denuncerò"

14 novembre 2016

Non sono servite le scuse di Valentino Rossi. La tifosa spagnola "scalciata" dal pilota Yamaha nel paddock è andata all'attacco: "Lo denuncerò perché l'ha fatto apposta e voleva farmi male. Infatti ho ancora un livido", le parole pronunciate da Ana Cabanillas a Cadena COPE e riportate da motociclismo.es. "In un primo momento pensavo fosse tutto involontario, ma poi ho guardato il video e ho visto che mi ha scalciato. Ho un livido sulla gamba e non accetto le scuse". Inutile dire che Ana tifa Marquez: "Abbiamo qualcosa in comune".