Honda: Jorge Lorenzo ha firmato per due anni

6 giugno 2018

Adesso è ufficiale: grande colpo di mercato per la Honda che ha ingaggiato Jorge Lorenzo. L'affare si è concretizzato al Mugello quando il numero 99, dopo la vittoria, ha annunciato il suo addio alla Ducati e l'Hrc non si è fatta scappare l'occasione di creare un super team con Marc Marquez per il 2019. La firma milionaria, per due stagioni, c'è già stata e lo spagnolo prenderà il posto di Dani Pedrosa che oggi ha chiuso il suo rapporto lungo 18 anni con la casa giapponese.