Dovizioso è diabolico, la Ducati lo blindi

Prima la sbavatura in qualifica, poi una partenza poco felice che ha confuso nel gruppo il colore rosso e bianco. Ma dentro le fasi più complicate del fine settimana di Losail Andrea Dovizioso ha rintracciato qualità e sostanza per esaltarsi ancora una volta. La sua reazione alle difficoltà è stata lucida e graduale. Ha passato la concorrenza con precisione chirurgica mentre il vicino di box stava affondando, fino alla caduta che ha chiuso la sua esibizione disastrosa.

Dovizioso ha letto alla perfezione lo sviluppo della gara e alla fine si è ritrovato lassù. Spettacolare l’ultimo giro quando Andrea è riuscito a fregare Marquez all’ultima curva. Un numero che riesce a pochissimi eletti, per Dovizioso si tratta addirittura della terza volta, senza dimenticare la staccata di Losail del 2016 che valeva però per il secondo posto. Una solidità non comune che rappresenta il progresso continuo del processo di crescita di Andrea. In un mondo normale la Ducati dovrebbe rinnovargli il contratto già la settimana prossima. Ma da risolvere c’è la grana dello strapagato vicino di box.