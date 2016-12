Con Pedrosa si rivedono i "Fab Four" della MotoGP

A Misano la ricreazione è finita e lassù tornano a comandare i Fab Four. Ma sul podio alto sale il Ringo Starr della MotoGP, quello considerato l’elemento più fragile del talentuoso quartetto. A prendersi la scena vicino all’Adriatico è Dani Pedrosa che a quasi un anno dall’ultima vittoria, Malesia 25 ottobre 2015, mette in fila i più accreditati compagni della band. Ringo-Dani si è travestito all’improvviso da crotalo. Giro dopo giro ha battezzato la concorrenza fino ad arrivare ai piedi del podio.

Ha aggredito Marquez, poi Lorenzo, quindi Rossi. Il tutto con una facilità all’apparenza imbarazzante. 45’ minuti di gara che sono serviti a Dani per ritrovare lo smalto perduto, dopo 12 esibizioni da fantasma dell’asfalto. Tre quarti d’ora che in chiave mondiale hanno cambiato poco o nulla, con Rossi che ha rosicchiato appena 7 punti a Marquez, con Marquez che, anche nelle domeniche al limite della linea di galleggiamento, può permettersi di vivacchiare visto il vuoto che si crea alle spalle dei Fab Four quando si torna alla normalità.