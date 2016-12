Anche l'imprenditore Valentino rompe con Marquez

11 novembre 2015

Rottura totale tra Rossi e Marquez, non poteva essere altrimenti... Il rapporto tra la VR46, l'azienda di Vale che gestisce il merchandising di 20 piloti, e lo spagnolo della Honda si concluderà presto. Una decisione presa direttamente dal pilota Yamaha dopo la gara di domenica a Valencia che gli è costata il Mondiale. La VR46 è sempre più in espansione ed è arrivata ad avere un fatturato di 12,5 milioni di euro, la perdita del marchio del cabroncito non sarà un danno enorme.