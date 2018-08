MotoGP, Marquez: "Che gara, sembrava la Moto3"

01/07/2018

Sul secondo gradino del podio una grande Alex Rins con la Suzuki: "Incredibile, sono senza parole. Questa mattina avevo mal di stomaco e devo ringraziare i dottori. Podio dedicato a squadra e tifosi".



Terzo Maverick Vinales: "Non sono contentissimo perché volevo vincere. La cosa positiva è che abbiamo capito come far andare veloce la moto. Ho fatto fatica a frenare e nell'ultimo settore avevo tanto dolore alla spalla destra". L'analisi della gara è chiara: "Nella prima parte ho cercato di risparmiare la gomma e poi nel finale ho provato a fare la differenza. Nell'ultimo giro sono andato molto lungo, peccato. Abbiamo fatto un passo avanti, ma dobbiamo lavorare ancora tanto perché la Yamaha non è quella del 2017. Il mio sorpasso migliore? Quello su Valentino Rossi alla curva 14".