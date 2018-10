MotoGP, Lorenzo salta anche Phillip Island: la Ducati si affida a Bautista

21/10/2018

Dopo aver saltato il GP di Motegi, sarà forfait anche a Phillip Island per Jorge Lorenzo: il pilota Ducati, infatti, non può recuperare in tempo dall'infortunio per correre in Australia. La casa di Borgo Panigale ha così deciso di correre ai ripari e affidare la GP18 ad Alvaro Bautista.



Una promozione e un premio alla carriera per lo spagnolo che dal prossimo anno correrà in Superbike proprio con la rossa: "Voglio ringraziare la Ducati per avermi dato questa possibilità, così come la mia squadra, il team Angel Nieto. Correre con la moto ufficiale è un sogno che si realizza, non vedo l'ora di essere in pista. Obiettivo? Non ne ho un ben chiaro da raggiungere, farò in modo di imparare il più velocemente possibile ed essere competitivo, cercando quindi di svolgere un buon lavoro".