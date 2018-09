MotoGP Aragon, Rossi: "Oggi è andato tutto peggiorando, ma io continuo a lottare"

22/09/2018

Vale ha raccontato così il suo sabato nero: "La giornata è iniziata subito male, andavo piano già in FP3 e in più sono pure scivolato. Errore di strategia in qualifica? In Q1 ho perso troppo tempo ad aspettare in pit-lane e poi non sono più riuscito a fare il giro buono, ma comunque anche in FP4 ero molto lento, nonostante i parecchi cambiamenti fatti sulla moto tra mattina e pomeriggio. Turno dopo turno ho sempre la sensazione che qualunque cosa faccia non serva a nulla...ho provato a fare un giro in scia ma non siamo riusciti neanche a fare quello. Probabilmente comunque non sarebbe servito a molto. La gara? Venendo qui ero molto preoccupato, perché abbiamo fatto fatica su una pista amica come Misano, quindi immaginavo che qui sarebbe andata anche peggio...vediamo cosa riusciamo a fare domenica. Maverick ha trovato qualcosa di buono in FP4, proviamo almeno a fare dei punti".