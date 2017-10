Moto3 San Marino, trionfo di Fenati sotto la pioggia

10 settembre 2017

Romano Fenati vince il Gran Premio di San Marino e conquista la seconda vittoria stagionale in Moto3. Il pilota ascolano domina sotto la pioggia di Misano, tagliando il traguardo con quasi 25 secondi di vantaggio sul leader mondiale Joan Mir . Terzo un ottimo Fabio Di Giannantonio , al suo quarto podio nel 2017. Mir resta tranquillamente al comando della classifica iridata a +61 da Fenati e +84 da Canet, caduto nel finale di gara.

Niente grupponi di piloti a fare a sportellate, niente arrivo in volata. Fenati vince in solitaria una gara folle e decisamente atipica per la classe più leggera, caratterizzata da un numero incredibile di cadute (ben 15 ritiri), da una pioggia leggera ma martellante e persino da alcuni doppiaggi.



Alla fine, emergono i due più talentuosi: l'italiano ritrova il successo a quasi cinque mesi di distanza dalla vittoria di Austin, riprendendosi il secondo posto in classifica che aveva perso a Silverstone, lo spagnolo amministra senza rischiare troppo e conserva la leadership di un mondiale ormai saldamente nelle sue mani.



Per Fenati anche la soddisfazione di eguagliare Luis Salom a quota nove vittorie in carriera in Moto3, diventando il più vincente nella storia della categoria a pari merito con lo sfortunato pilota spagnolo.



Sorrisi anche per Fabio Di Giannantonio, che centra il suo quarto podio stagionale dopo aver a lungo duellato con Canet, poi scivolato a pochissimi giri dalla bandiera a scacchi. Quinto Nicolò Bulega, nono Andrea Migno. A punti, approfittando anche delle cadute, Pagliani (11°), Fabbri, Bastianini e Dalla Porta (13°-14°-15°).