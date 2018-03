Moto3, Antonelli regala la prima storica pole al team Sic58

17 marzo 2018

Niccolò Antonelli scrive un piccolo pezzo di storia della Moto3. Il pilota di Cattolica regala infatti al team Sic58 di Paolo Simoncelli, il papà di Marco, la prima pole position della sua avventura nel Motomondiale grazie allo straordinario 2'06''364 ottenuto in qualifica sul circuito di Losail. Antonelli, al ritorno su una Honda dopo un 2017 avaro di successi in KTM, chiude con un solo millesimo di vantaggio su Jorge Martin, grande favorito per la pole.