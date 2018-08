Pastore, Zaza, Gervinho, Keita: quanti ritorni in Serie A

18/08/2018

Chi si rivede! Facce nuove in Serie A, su tutte ovviamente quella di Cristiano Ronaldo, ma anche tanti ritorni. Giocatori che hanno lasciato il nostro campionato per provare nuove esperienze all'estero e che ora ripartono da qui, per cercare nuovi stimoli o per dare un'ultima fiammata alla propria carriera. E allora riecco Javier Pastore , che riparte dalla Roma dopo aver lasciato il Palermo nel 2011 per andare a Parigi e vincere cinque campionati francesi con il Psg.

Dopo sette anni Pastore ritorna nel campionato italiano con una borsa piena di successi in terra di Francia: non solo cinque Ligue 1 ma anche cinque Supercoppe francesi e altrettante Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. "Voglio vincere tutto. Vengo da una squadra che in questi anni ha vinto molti titoli, voglio farlo anche alla Roma": così il fantasista argentino si è presentato ai tifosi giallorossi. Due facce già viste anche nella nuova Inter: Sime Vrsaljko, reduce da due anni agli ordini del Cholo Simeone all'Atletico Madrid dove era arrivato dal Sassuolo, e Keita Baldé, chiamato a dimostrare di essere un giocatore più maturo dopo gli anni alla Lazio e il suo trasferimento, solo un anno fa, al Monaco. Dove non ha fatto nulla per essere ricordato.



Due volti da 'dove eravamo rimasti' anche in casa Toro: Simone Zaza, che torna a Torino, ma su sponda granata dopo aver salutato la Juve per le esperienze prima al West Ham e poi quella decisamente più felice e proficua in Liga con il Valencia; di rientro dalla Spagna (Villarreal) anche il centrocampista Roberto Soriano, cinque anni con la maglia della Samp. La Serie A ritrova anche l'ex Roma Gervinho, che il Parma ha strappato alla Cina e riportato in Italia per rivedere quanto di positivo aveva fatto in giallorosso. Per Kevin Prince Boateng terza volta in Serie A: Spagna con il Las Palmas e Germania con l'Eintracht Francoforte dopo il Milan-bis, ora una nuova vita calcistica al Sassuolo. E riecco anche lo svedese Albin Ekdal: inizi nella Juve poi Siena, Bologna e Cagliari. Il passaggio all'Amburgo e dopo tre anni rieccolo alla Sampdoria.